Cidades Número de casos suspeitos de coronavírus no Brasil sobe para 12, nenhum em Goiás Cinco Estados têm registros em investigação, segundo boletim do Ministério da Saúde; sete casos são em São Paulo

Matéria atualizada em 31/01/2020, às 17h58. O número de casos suspeitos de coronavírus no Brasil subiu para 12, segundo balanço divulgado na tarde desta sexta-feira, 31, pelo Ministério da Saúde. O Estado de São Paulo concentra a maioria das possíveis infecções, com 7 casos em investigação. De acordo com a pasta, cinco Estados têm casos em investigação: além d...