O número de casos suspeitos de coronavírus em Goiás saltou de 22 para 85. O dado consta no Boletim Epidemiológico da Secretaria de Estado da Saúde de Goiás (SES-GO) divulgado neste domingo (15).

No sábado (14), o boletim também apontava que no Estado haviam quatro casos confirmados e 49 descartados. Na atualização deste domingo, os números se mantiveram, apesar do aumento de casos em investigação

Segundo a SES-GO, os números são dinâmicos e, na medida em que as investigações clínicas e epidemiológicas avançam, os casos são reavaliados, sendo passíveis de reenquadramento na sua classificação. “O Governo de Goiás, por meio da SES-GO, monitora sistematicamente suspeitas de novos casos de Covid-19, seguindo rigorosamente as orientações do Ministério da Saúde para a identificação de novos registros”, diz nota da pasta.

Um novo boletim será divulgado pelo SES-GO na tarde de segunda-feira (16).

Segunda atualização

O Ministério da Saúde fez uma segunda atualização neste domingo (15) de sua plataforma de notificação de casos de coronavírus e informa que há no País 191 pacientes confirmados para a doença. O dado anterior de hoje era de 176 casos confirmados. Com isso, de ontem para hoje, houve um aumento de 70 novos casos confirmados. Ontem, eram 121.

De acordo com a plataforma, há no País 1.917 pessoas suspeitas de terem a doença e 1.486 casos foram descartados.

O Estado de São Paulo segue com o maior número de infectados, agora com 127 pacientes. Depois, vem o Rio de Janeiro, com 24 casos confirmados.