Número de casos e mortes por Covid-19 tem maior queda em 2021 no país

O número de casos e óbitos por Covid-19 teve a maior queda do ano, conforme revelou o Boletim do Observatório Covid-19 da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), divulgado nesta sexta-feira (17). Foram registradas 12 semanas consecutivas de diminuição do número de mortes, com redução de 3,8% ao dia na última Semana Epidemiológica. A taxa de ocupação de leitos de uni...