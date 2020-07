Em um mês, o número de casos do novo coronavírus em Goiânia saltou de 1.977 para 6.983, o que corresponde a um aumento de 353%. Considerando apenas as mortes pela infecção do SARS-CoV-2, o número passou de 63 no dia 1º de junho para 169 nesta quarta-feira, 1º de julho. O aumento corresponde a 268%.

A Secretaria Municipal de Saúde informou no boletim desta tarde que o principal sintoma apresentado pelos infectados continua sendo febre alta, seguido de tosse, dor de garganta, dor de cabeça, dores musculares, perda de olfato, perda de paladar, desconforto respiratório, diarreia e vômito.

Do total de casos, 6.302 não precisaram de internação, diferente de outros 681 que precisaram de atendimento médico em unidade de saúde para o tratamento, sendo 338 em Unidades de Terapia Intensiva (UTI). Ao todo, 5.657 são considerados curados e 261 seguem internados. Outros 896 estão em isolamento domiciliar.

Considerando apenas as 169 mortes, a SMS informou que 98 vítimas são mulheres e 71 são homens. A maior parte dos mortos, em 127 caos, são pessoas com mais de 60 anos. A dispinéia foi causa da morte de 142 pessoas e em 126 casos as vítimas precisaram de leitos de UTI. Ainda de acordo com a pasta, dez eram profissionais da saúde.

Os cinco bairros mais afetados pelo vírus na capital são: Setor Bueno, com 308 casoss; Jardim Guanabara, com 272 casoss; Setor Oeste, com 202 casos; Jardim América, com 170 casos e Jardim Novo Mundo, com 161 casos.