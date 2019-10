Cidades Número de casos de dengue em Goiás pode bater recorde histórico Já são mais de 95 mil casos confirmados de janeiro até o dia 19. Em 2015, foram 93 mil neste período

De janeiro até o último dia 19, Goiás teve 95.399 registros confirmados de dengue, de acordo com dados do Boletim da Dengue da Secretaria Estadual de Saúde (SES). O resultado das primeiras 42 semanas epidemiológicas é o maior da história para o período (veja quadro). O balanço parcial de 2019 se aproxima do total verificado em 2015 (95.700), ano que deve perder o título...