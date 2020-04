No boletim epidemiológico publicado pela Secretaria de Estado da Saúde de Goiás neste domingo (26), o número de casos confirmados do novo coronavírus no Estado sobe de 506 para 573, totalizando 67 novas confirmações em 24 horas. A quantidade de óbitos permanece em 25 vítimas, como publicado no último sábado (25), 3 continuam em investigação, 7.203 casos são suspeitos e 2.297 foram descartados. A pasta afirma ainda que há 144 amostras em análise no Laboratório Central de Saúde Pública Dr. Giovanni Cysneiros (Lacen-GO).

Dos 573 casos confirmados, os dados do boletim apontam que se distribuem nos seguintes municípios: Águas Lindas de Goiás (6), Aloândia (1), Anápolis (39), Anhanguera (1), Aparecida de Goiânia (22), Aragoiânia (1), Avelinópolis (1), Barro Alto (1), Bela Vista de Goiás (3), Bom Jesus de Goiás (2), Caldas Novas (1), Campestre (1), Campinorte (1), Carmo do Rio Verde (3)*, Catalão (1), Ceres (4), Cidade Ocidental (5), Faina (1), Formosa (4), Goiandira (2), Goianira (1), Goianésia (28), Goiânia (333), Goiatuba (1), Guapó (1), Inhumas (3), Itaguaru (2), Itumbiara (10), Jaraguá (1), Jataí (6), Luziânia (11), Mineiros (4), Montividiu (1), Nerópolis (2), Niquelândia (1), Nova Glória (1), Nova Veneza (1), Novo Gama (1), Paranaiguara (1), Paraúna (3), Pires do Rio (3), Planaltina (1), Professor Jamil (6), Rialma (6), Rio Verde (14), Santa Helena de Goiás (1), Santo Antônio do Descoberto (3), São Luís dos Montes Belos (2), Senador Canedo (6), Silvânia (1), Trindade (7), Valparaíso de Goiás (9) e Vianópolis (1). Há um caso em investigação da cidade de residência do paciente.

Os 25 óbitos confirmados são de residentes das cidades: Aparecida de Goiânia (2), Goiandira (1), Goianésia (2), Goiânia (11), Luziânia (2), Paraúna (1), Planaltina de Goiás (1), Pires do Rio (1), Professor Jamil (1), Rio Verde (1) e Valparaíso de Goiás (1). Já de mortes suspeitas em investigação, os municípios registrados são Águas Lindas de Goiás (1), Araçu (1) e Goiânia (1).