Cidades Número de casos de coronavírus no Brasil sobe para 52, diz Ministério Ainda há 907 pessoas monitoradas e outras 935 notificações foram descartadas

Subiu para 52 o número de casos confirmados de coronavírus no Brasil, segundo informações do Ministério da Saúde. Também são monitorados 907 casos suspeitos e outros 935 foram descartados. São Paulo lidera o número de infectados, com 30 casos. O Rio de Janeiro vem em seguida, com 13. Outros Estados que confirmaram infecção pelo vírus são Rio Grande do Sul (2), Distri...