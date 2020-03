O número de casos do novo coronavírus confirmados em Goiás subiu para 29, conforme relatório divulgado no início da noite desta terça-feira (24), pela Secretaria Estadual de Saúde de Goiás (SES-GO). O resultado contrasta com os números divulgados mais cedo pelo Ministério da Saúde, que indicavam 27 pessoas infectadas no Estado.

Segundo nota divulgada pela SES, os pacientes infectados estão espalhados pelas seguintes cidade: Goiânia, com 15; Rio Verde, com cinco; Anápolis, com três; Aparecida de Goiânia, com dois; Valparaíso de Goiás, com dois; Jataí, com um; e Catalão, com um.

Já entre os casos suspeitos, houve um salto de 765, do último relatório da pasta, para 1336, nesta terça-feira. 220 foram descartados e não há informação de óbitos em Goiás.

A secretaria ressalta que os números são dinâmicos e podem evoluir conforme às investigações.