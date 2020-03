Atualizada às 22h13

O número de casos do novo coronavírus confirmados em Goiás subiu para 29, conforme boletim epidemiológico divulgado na noite desta terça-feira (24) pela Secretaria Estadual de Saúde de Goiás (SES-GO). O número contabiliza dois casos a mais do que os dados divulgados mais cedo pelo Ministério da Saúde, que indicavam 27 pessoas infectadas no Estado.

Os pacientes infectados estão espalhados pelas seguintes cidade: Goiânia, com 15; Rio Verde, com 5; Anápolis, com 3; Aparecida de Goiânia, com 2; Valparaíso de Goiás, com 2; Jataí, com 1; e Catalão, com 1.

Já entre os casos suspeitos, houve um salto de 765, do último relatório da pasta, para 1.336. Outros 220 foram descartados e não há registro de óbitos em Goiás.

A secretaria ressalta que os números são dinâmicos e podem evoluir conforme às investigações.

Valparaíso

As duas novas confirmações informadas a mais pela SES-GO trata-se de pacientes infectados em Valparaíso, no Leste goiano. São os primeiros confirmados no Entorno do Distrito Federal. A região chama a atenção pois muitos de seus moradores trabalham no DF, que já conta com 146 casos confirmados e 3.642 suspeitos.

A Secretaria Municipal de Saúde informou que os pacientes encontram-se em isolamento domiciliar. Eles estão em acompanhamento e monitoramento. O município conta ainda com 19 casos suspeitos, 8 em investigação e 9 descartados.

Mortes

O número de mortes por causa da Covid-19 subiu nesta terça-feira para 46, segundo o Ministério da Saúde. É o maior salto em um único dia: 12. O primeiro óbito foi registrado no dia 17 deste mês. O país já soma, desde o início da crise do coronavírus, 2.201 confirmações da nova doença.

Entre os mortos, 40 estão em São Paulo e 6 no Rio de Janeiro. A taxa de letalidade em SP chega a 4,9% dos casos confirmados. O Estado lidera o número de confirmações, com 810 testes positivos.

O Ministério não informa o número de casos em investigação por considerar que o país inteiro se encontra em transmissão comunitária —ou seja, quando não é possível identificar a origem do vírus e, diz que, por isso, qualquer um com sintomas gripais é um caso suspeito.

Também há registros no Rio de Janeiro (305), Minas Gerais (130), Espírito Santo (33), Distrito Federal (160), Goiás (29), Mato Grosso do Sul (23), Mato Grosso (7), Rio Grande do Sul (98), Paraná (65), Santa Catarina (107), Pernambuco (42), Ceará (182), Sergipe (15), Bahia (76), Paraíba (3), Maranhão (8) Piauí (6), Rio Grande do Norte (13), Alagoas (7), Rondônia (3), Tocantins (7), Pará (5), Amazonas (47), Amapá (1), Roraima (2) e Acre (17).