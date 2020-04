Após registrar mais 10 casos de novo coronavírus nas últimas 24 horas, Goiás ultrapassou a marca de 400 confirmações, de acordo com o dado divulgado na tarde desta segunda-feira (20) pela Secretaria de Estado da Saúde (SES). O número saiu de 393, no boletim epidemiológico, para 403. O número de mortes subiu de 18 para 19. O novo óbito foi registrado na cidade de Professor Jamil, a 70 quilômetros da capital.

Os casos confirmados foram registrados nos municípios de Águas Lindas de Goiás (3), Aloândia (1), Anápolis (34), Anhanguera (1), Aparecida de Goiânia (12), Aragoiânia (1), Bela Vista de Goiás (1), Bom Jesus de Goiás (1), Caldas Novas (1), Campestre (1), Carmo do Rio Verde (1), Catalão (1), Ceres (2), Cidade Ocidental (4), Faina (1), Formosa (4), Goiandira (1), Goianira (1), Goianésia (24), Goiânia (230), Goiatuba (1), Guapó (1), Inhumas (1), Itaguaru (2), Itumbiara (8), Jataí (4), Luziânia (10), Montividiu (1), Nerópolis (1), Nova Glória (1), Nova Veneza (1), Paranaiguara (1), Paraúna (1), Pires do Rio (3), Planaltina (1), Professor Jamil (5), Rialma (4), Rio Verde (13), Santo Antônio do Descoberto (1), São Luís dos Montes Belos (2), Senador Canedo (2), Silvânia (1), Trindade (5), Valparaíso de Goiás (7) e Vianópolis (1).

Há 21 casos confirmados internados. Destes, 6 estão em unidades públicas da rede estadual e 15 na rede privada. Há ainda 49 casos suspeitos e em investigação que encontram-se internados; destes, 27 estão na rede pública e 22 na rede privada.

Há, até o momento, 19 óbitos confirmados de residentes de Goiás, sendo nos municípios de Aparecida de Goiânia (1), Goiandira (1), Goiânia (10), Luziânia (2), Paraúna (1), Pires do Rio (1), Professor Jamil (1), Rio Verde (1) e Valparaíso de Goiás (1).