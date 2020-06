Atualizada às 13h11.

O número de infectados pelo novo cononavírus (Sars-Cov-2) em Rio Verde, na região Sudoeste de Goiás, teve um aumento de 721 confirmações, sendo 2 mortes, de acordo com o boletim divulgado pela prefeitura na noite de terça-feira (16). Com isso, a cidade soma 3.293 casos.

Em números gerais, o número de casos confirmados de Rio Verde está próximo do total registrado em Goiânia. De acordo com o boletim de terça-feira, a capital contabiliza 3.939 infectados desde o início da pandemia.

De acordo com o boletim, Rio Verde possui 5.093 casos suspeitos, sendo que 5.060 estão em isolamento domiciliar e 33 em hospitalar. O município informa ainda 152 curados. A cidade registrou ainda nesta terça, duas novas mortes contabilizando assim 11 óbitos pela doença.

As vítimas são uma mulher de 66 anos e um homem de 73 anos. Uma das vítimas estava internada Hospital de Campanha de Enfrentamento ao Novo Coronavírus (HCamp) do município e a outra no Hospital Municipal.

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, todos os contatos diretos dos pacientes infectados ou suspeitos estão sendo monitorados e acompanhados pelo Comitê de Operações Emergenciais em Saúde (COES). A pasta informou ainda que existe um acompanhamento psicológico disponível através do Call Center.

Em Goiás, nas últimas 24 horas foram registradas 20 novas mortes de acordo com dados divulgados pela Secretaria de Estado de Saúde de Goiás (SES-GO). No mesmo período, o Estado teve 1.259 novos casos. Ao todo, já são 11.553 infecções.

No Estado, há 36.976 casos suspeitos em investigação. Outros 19.779 já foram descartados. Há 32 óbitos suspeitos que estão em investigação e já foram descartadas 331 mortes suspeitas nos municípios goianos.