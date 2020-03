Atualizado às 23h desta segunda-feira (16)

O número de casos confirmados de novo coronavírus (Covid-19) em Goiás subiu de sete para nove, na noite desta segunda-feira (16). Conforme informações do governo do Estado, os dois novos registros são de Anápolis e Rio Verde, que agora totalizam duas pessoas infectadas em cada cidade. As outras cinco estão em Goiânia.

Ainda segundo o governo, os dois casos registrados nesta noite são importados, de pessoas que contraíram o vírus em viagens internacionais. Os pacientes infectados não possuem complicações clínicas e não tiveram a identidade revelada.

Há 83 suspeitas em investigação no Estado e todos já tiveram amostras coletadas para a realização de exames. Outros 54 foram descartados, com resultados dos testes negativos para o vírus.

Como nos boletins anteriores, a SES ressalta que os números são dinâmicos e, "na medida em que as investigações clínicas e epidemiológicas avançam, os casos são reavaliados, sendo passíveis de reenquadramento na sua classificação".