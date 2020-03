O Ministério da Saúde divulgou um novo boletim dos casos de coronavírus no Brasil na tarde desta quinta-feira (26). Conforme o informativo, o número de casos em Goiás saltou para 39 e uma morte foi registrada. Segundo a pasta, o Brasil tem 2.915 pessoas diagnosticadas com covid-19 e registra 77 mortes pela doença. A taxa de letalidade no País é de 2,6%. Outra informação repassada pelo governo federal é que 194 pessoas estão internadas em Unidades de Tratamento Intensivo (UTIs) em todo país em função da doença.

Aguarde mais informações.