Cidades Número de casamentos homoafetivos bate recorde em dezembro de 2018 O recorde anterior era de dezembro de 2015

O número de casamentos homoafetivos bateu o recorde histórico em dezembro de 2018. No total, foram 3.098 registros: 1.902 entre cônjuges mulheres e 1.192 entre homens – que representam, respectivamente, 34% e 29,6% das uniões do ano inteiro. O recorde anterior era de dezembro de 2015, com 723 casamentos. O número também representa 1 salto em relação aos meses anteri...