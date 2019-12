Cidades Número de casamentos cresce em Goiás, mas diminui em Goiânia, aponta IBGE Apesar de crescimento de uniões homoafetivas no Estado, porcentual é de apenas 0,57% do total

No ano passado, mais de 38 mil casamentos civis foram formalizados em Goiás representando um aumento de 3,9% comparado ao ano de 2017. No quesito casamento entre pessoas do mesmo sexo o aumento foi de 28,2% entre 2017 e 2018 sendo 170 em 2017 contra 218 no ano passado. Os dados são de levantamento do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgados na man...