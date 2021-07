Nos dois primeiros anos do governo do presidente Jair Bolsonaro (sem partido), o número de autos de infração por “crimes contra a flora” (desmatamento, queimada ou garimpo irregular, por exemplo) na Amazônia Legal tiveram queda de 43,5%. Foram 2.610 autos registrados por ano de 2019 a 2020. A média anual anterior, de 2012 a 2018, era de 4.620.

Os dados são de um estudo do CSR (Centro de Sensoriamento Remoto) e da Lagesa (Laboratório de Gestão de Serviços Ambientais), da UFMG (Universidade Federal de Minas Gerais).

O estudo inclui dados de todos os estados da Amazônia Legal, ou seja, Acre, Amapá, Amazonas, Mato Grosso, Pará, Rondônia, Roraima, Tocantins e Maranhão. são os menores em 21 anos. Os números de auto de infração para a região registrados no governo Bolsonaro são os menores em 21 anos.

Os pesquisadores chamam a atenção para o fato da queda de autos de infração coincidir com o aumento do desmatamento na região. De agosto de 2019 a julho de 2020, o desmatamento atingiu pouco mais de 11.000 km². Os dados do novo ano de referência, -de agosto a julho- indicam que o desmatamento anual deve ultrapassar novamente os 10.000 km².

O presidente Bolsonaro é um crítico do que chama de “indústria da multa” por parte do Ibama (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis), órgão responsável pela fiscalização ambiental. Suas críticas começaram quando ele foi multado, em 2012, por pesca ilegal na Estação Ecológica de Tamoios, entre Angra dos Reis e Paraty, municípios do estado do Rio.

“Não vou mais admitir o Ibama sair multando a torto e a direito por aí, bem como o ICMbio [Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade]. Essa festa vai acabar”, disse, em dezembro de 2018, o então presidente eleito. Vinte dias depois, sua multa ambiental de R$ 10 mil foi anulada. Três meses depois, o fiscal que o multou foi demitido.

“Sob a liderança do ministro Ricardo Salles, vem ocorrendo um desmonte acelerado das políticas de controle do desmatamento”, diz o estudo.

O ex-ministro do Meio Ambiente Ricardo Salles foi o responsável pela política ambiental do governo Bolsonaro até junho deste ano. Ele pediu demissão em 23 de junho depois de se tornar alvo de uma investigação da Polícia Federal por supostamente favorecer madeireiros. Ele nega.

Durante sua gestão, o déficit de servidores do Ibama aumentou. Em 2020, cerca de 2.311 cargos não estavam preenchidos no órgão. Faltavam 970 analistas ambientais, 366 analistas administrativos e 1.005 técnicos administrativos.

Além disso, a área de fiscalização contava com apenas 591 fiscais, segundo o levantamento da UFMG. A mesma área, em 2010, tinha 1.311 servidores. A queda no número de servidores de fiscalização foi de 54,9%.