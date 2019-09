Cidades Número de acidentes graves cresce em estradas federais em 2019 Radares vêm sendo retirados desde março. Aumento não era registrado desde 2011

O número de acidentes graves –aqueles em que há mortos ou feridos– em rodovias federais cresceu 1,73% nos primeiros 7 meses de 2019, em comparação com o mesmo período do ano anterior. A alta acontece paralelamente à retirada de radares em estradas federais desde março, promessa de campanha do presidente Jair Bolsonaro. No mesmo período, o número total de acidentes caiu 8...