Cidades Número de óbitos fetais em Goiás foi o maior em quase 30 anos, mostra IBGE Em 2018, foram registradas 856 mortes de fetos cujas mães viviam no Estado. O maior número de casos foi entre mães com idade entre 25 e 29 anos

O número de óbitos fetais registrados entre mães que residiam em Goiás no ano passado foi o maior desde 1989. Naquele ano, 927 mortes ocorreram no Estado. Em 2018, a quantidade foi de 856 fetos. Os dados são do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), que divulgou levantamento nesta quarta-feira (4). Dos casos ocorridos no último ano, 172 foram de mãe...