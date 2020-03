Em meio à pandemia de coronavírus, o governo de Goiás, por meio da Secretaria de Segurança Pública e Diretoria-geral de Administração Penitenciária (DGAP), informou em nota que o Núcleo de Custódia, unidade que compõe o Complexo Prisional de Aparecida de Goiânia, será exclusivo para receber presos com diagnóstico positivo para o Covid-19. A medida, diz a pasta, é para controle e prevenção do risco da propagação da doença entre a população carcerária do Estado, conforme determinam os protocolos da Organização Mundial de Saúde.

De acordo com a DGAP, o Núcleo de Custódia é um estabelecimento penal com arquitetura planejada inicialmente para ser um hospital de custódia de presos, tendo assim uma estrutura que favorece às medidas determinadas quanto à nova ocupação da unidade. “São 83 custodiados que estavam alojados no local e que estão sendo transferidos neste sábado, com escoltas de agentes prisionais do Grupo de Operações Penitenciárias Especiais (GOPE) e do Grupo Tático de Ações de Escoltas (GTAE), da DGAP, numa operação estrategicamente planejada pela Secretaria de Segurança do Estado”, diz nota da pasta.

No local, os possíveis casos da doença, receberão a assistência necessária, conforme os protocolos de Saúde voltados tanto para o preso, quanto para o servidor penitenciário. O governo informa também que o Núcleo de Custódia passará por uma limpeza geral e profilaxia protocolar, sendo preparado em caráter de urgência para a ocupação dos casos de coronavírus que aparecerem entre a população carcerária. Também estão previstas ações com foco nos servidores do sistema penitenciário.