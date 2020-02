Cidades Nível do Rio Vermelho baixa, mas bombeiros seguem com monitoramento na Cidade de Goiás No último sábado (8), as chuvas contínuas elevaram o nível do rio, que corta a cidade, mas não houve transbordamento

O nível do Rio Vermelho, na Cidade de Goiás, na região Noroeste de Goiás, continua sendo monitorado na manhã desta segunda-feira (10) pelo Corpo de Bombeiros. No último sábado (8), as chuvas contínuas elevaram o nível do rio, que corta a cidade, mas não houve transbordamento. O 1° Tenente Robledo Curado de Camargo informou que o nível do Rio Vermelho está baixan...