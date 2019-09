Cidades Nível do mar sobe 2,5 vezes mais rápido, diz relatório da ONU Estudo do IPCC aponta impactos devastadores em populações que vivem perto de oceanos e pede ações para reduzir emissões

O aquecimento global destrói os oceanos e as zonas glaciais em alta velocidade, ameaçando populações inteiras, alertou nesta quarta-feira, 25, um relatório do Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC, na sigla em inglês) que convoca a humanidade a reduzir mais rapidamente as emissões de CO2. Aumento do nível do mar, que subiu 2,5 vezes mais rapida...