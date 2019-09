Cidades Nível de lagos baixa em Goiânia e peixes são transportados Trabalho realizado pela Agência Municipal do Meio Ambiente teve como objetivo preservar a vida de espécimes. Situação semelhante também ocorreu em 2017

Peixes em lagos de Goiânia sofreram as consequências do intenso calor deste mês de setembro e alguns deles morreram. O tempo seco e o baixo nível da água, segundo a Agência Municipal do Meio Ambiente (Amma), foram os fatores responsáveis pelas perdas. Um dos locais onde isto aconteceu foi no Parque Jerivá, na Região de Campinas e no Parque Flamboyant, Sul da capital....