Cidades "Não tinha sinalização", diz motorista que caiu dentro de buraco de obra da Prefeitura em Goiânia Camila Laís de Souza Melo, 32 anos, teve uma costela trincada e está com a região do tórax inchada

Com uma costela trincada e a região do tórax inchada e roxa, a estudante de engenharia Camila Laís de Souza Melo, de 32 anos, se recupera do susto após ter caído com o carro em um buraco no Setor Gentil Meireles, em Goiânia. Na madrugada de domingo (26), ela voltava de uma confraternização quando o Honda Fit que conduzia caiu em um buraco de uma obra da Prefeitura de Goiânia na Rua El Greco. “Não tinha nehuma sinalização”, pontou. ...