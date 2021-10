Cidades "Não teve tempo de pensar em nada", relata sobrevivente de naufrágio de MS Ocupante diz que alerta de tempestade só foi visto 30 minutos antes do início das rajadas de vento

Um dos sobreviventes do naufrágio de um barco-hotel que acabou com a vida de seis pessoas, entre elas cinco goianos, diz que os ocupantes não tiveram tempo para adotar medidas de prevenção durante a tempestade que virou a embarcação. Ao POPULAR, Donizete, um dos ocupantes do barco naufragado no Rio Paraguai no início da tarde de sexta-feira (15), diz que o ...