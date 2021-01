Cidades ‘Não tenham medo’, diz Mônica Calazans, a primeira pessoa a ser vacinada no Brasil; veja vídeo Enfermeira de 54 anos atua na UTI do Instituto de Infectologia Emílio Ribas, em São Paulo

A primeira aplicação no Brasil da vacina contra a Covid-19, fora dos ensaios clínicos, foi feita às 15h30 deste domingo (17), em São Paulo, dando início a uma nova fase da pandemia no país: o começo do fim. A aplicação aconteceu minutos depois de a Coronavac, vacina do laboratório Sinovac produzida no Brasil em parceria com o Instituto Butantan, ter seu uso em...