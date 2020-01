Cidades “Não seremos intimidados por ações injustas e absurdas”, diz nota do Canal Gama No texto, responsável pelo site afirma que o portal sofre perseguição por setores da política goiana

Investigado na Operação Sofisma, deflagrada nesta quinta-feira (23) pela Polícia Civil, o Canal Gama publicou nota repudiando a acusação. “O radialista e jornalista Luiz Gama, editor do portal de notícias Canal Gama, refuta com toda veemência qualquer acusação de pertencer a esquema com objetivo de atacar quem quer que seja através de Fake News ou de outro meio”, diz a...