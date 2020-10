Cidades Não se pode postergar análise de vacina por questões políticas, diz presidente da Anvisa Antonio Barra Torres afirma que tomaria medidas cabíveis contra possível adiamento intencional dentro da agência

Em meio a uma disputa política no país em torno das vacinas em desenvolvimento contra a Covid-19, o diretor-presidente da Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária), Antonio Barra Torres, negou que a agência possa postergar o aval a alguns imunizantes, como a Coronavac, por causa de pressões do governo. "Isso está previsto no Código Penal em algum lugar. Se est...