Cidades “Não me incomoda”, diz autora de estátua de Cora Coralina sobre críticas de filha da poetisa Nova imagem da poetisa, sentada na beira do Rio Vermelho, foi inaugurada em comemoração aos 130 anos do seu nascimento

A artista plástica Mariana Jácomo, de 38 anos, participou na tarde de ontem do lançamento de sua nova obra, uma estátua da poetisa Cora Coralina, na cidade de Goiás, em comemoração aos 130 anos que a escritora completaria. Em entrevista para o POPULAR, Mariana explicou as referências do seu trabalho e comentou as críticas que a aparência da estátua recebeu da úni...