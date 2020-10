Cidades “Não há prazo para terminar a construção da Basílica”, diz novo presidente da Afipe Novo gestor de associação fala sobre andamento de trabalhos e auditoria que é feita na instituição

Nesta entrevista ao POPULAR, pela primeira vez o provincial da Congregação Santíssimo Redentor e presidente da Associação Filhos do Pai Eterno (Afipe), padre André Ricardo de Melo, fala sobre o andamento das obras do novo Santuário Basílica de Trindade, uma megaconstrução numa área de 15 alqueires, que irá comportar cerca de 300 mil pessoas em todo o complexo. Com a de...