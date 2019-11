Cidades Não faltam recursos para retirada de óleo no Nordeste, diz Guedes O ministro também comentou sobre um possível ingresso do Brasil na Organização dos Países Exportadores de Petróleo

O ministro da Economia, Paulo Guedes, disse não faltar recursos para financiar o trabalho de recolhimento do óleo que tem atingido praias do Nordeste do Brasil. Até agora, foram liberados R$ 100 milhões de um total de R$ 600 milhões. Sobre um possível ingresso do Brasil na Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep), Guedes disse que "as tentações são muitas"...