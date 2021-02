Cidades ‘Não desejo a ninguém a dor que passei nesses 90 dias’, disse Mané sobre tratamento; veja vídeo Mesmo com as dificuldades, Mané demonstrou em entrevista manter a empolgação com a vida: “Por que eu agradeço de dia, de tarde, de noite? Estou aqui, não estou?”, disse

Vídeo: Rádio Sagres O jornalista, radialista e cronista esportivo Mané de Oliveira não perdeu o otimismo com a vida mesmo após o diagnóstico de câncer no intestino e as dores que classificou como “insuportáveis”, que vieram com o tratamento. Ele falou sobre a descoberta da doença durante uma entrevista à Rádio Sagres, de Goiânia, no dia 24 de dezembro de 202...