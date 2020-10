Cidades “Não compraremos vacina da China”, diz Bolsonaro Presidente cancela acordo de ontem (20). Ministro Pazuello foi desautorizado

O presidente Jair Bolsonaro decidiu cancelar o acordo firmado pelo Ministério da Saúde para a compra de 46 milhões de doses da CoronaVac, a vacina contra Covid-19 desenvolvida pela farmacêutica chinesa Sinovac Biotech em parceria com o Instituto Butantan, de São Paulo. A reportagem do Poder360 apurou que Bolsonaro enviou mensagens a ministros com o seguinte teor:...