Cidades 'Não bebam a Belorizontina. Seja de que lote for', diz sócia da Backer A diretora de marketing e sócia-proprietária da Backer, Paula Lebbos, também afirma que não se deve consumir a cerveja Capixaba, que é a Belorizontina vendida no Espírito Santo

As investigações da Polícia Civil sobre a contaminação da cerveja Belorizontina, da fábrica mineira Backer, se concentram nesse momento em um tanque da empresa com capacidade de 18 mil litros. A fábrica tem outros 69. As informações são da diretora de marketing e sócia-proprietária da Backer, Paula Lebbos. A representante da empresa afirmou nesta terça-feira, 14, que n...