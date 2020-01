Cidades 'Não é uma situação alarmante', diz Bolsonaro sobre coronavírus O presidente afirmou que País está se preparando para enfrentar vírus; Brasil não tem registro de infecções

O presidente Jair Bolsonaro informou neste domingo, 26, que o Ministério da Saúde do Brasil e as Forças Armadas estão cientes dos riscos do coronavírus. "Estamos preocupados obviamente, mas não é uma situação alarmante. Não existe nenhum caso confirmado no Brasil", disse o presidente a jornalistas ao chegar de um compromisso oficial e...