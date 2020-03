Cidades 'Não é opcional', diz secretário de Saúde sobre suspensão de aulas em Goiás Ismael Alexandrino afirma que "medidas severas" poderão ser adotadas contra quem não seguir a determinação do governo estadual. Também falou sobre impacto nos cursos superiores na área de saúde, que não devem parar as atividades

A suspensão de aulas determinada pelo governo de Goiás, por meio de nota técnica da Secretaria de Estado de Saúde (SES), é obrigatória para as escolas públicas e privadas, em todos os níveis de ensino. "Não é opcional. Flexibilizamos a adaptação por dois dias. Quem optar por não seguir, medidas severas serão adotadas com a finalidade de evitar e diminuir a transmissão do ví...