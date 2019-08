Cidades "Não é justo uma pessoa inocente ficar presa num lugar daquele", diz goiano deportado dos EUA Varley Ramos Costa foi inocentado da acusação de homicídio de um vigilante, ocorrida em 2005, nesta segunda-feira (5). Homem ganhou liberdade no final da tarde desta terça-feira (6)

O goiano Varley Ramos Costa, de 54 anos, saiu da prisão no final da tarde desta terça-feira (6). Ele falou à reportagem do POPULAR e ressaltou a indignação pela injustiça a que foi submetido. "Pedi a Deus todos os dias que eu ia conseguir sair daqui, porque não é justo uma pessoa inocente ficar presa num lugar daquele", declarou Varley, na saída do Complexo Prisional, e...