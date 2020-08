Cidades “Não é barato, não”, diz Padre Robson sobre nova Basílica de Trindade, que deve custar R$ 1,4 bilhão Obra estava inicialmente orçada em R$ 100 milhões. Além disso, a previsão de término para 2022 foi adiada para 2026

Em entrevista ao Fantástico, exibida no domingo (24), o padre Robson de Oliveira, reitor afastado do Santuário Basílica de Trindade e presidente da Associação Filhos do Pai Eterno (Afipe), alvo de operação, disse que o novo templo, em obra desde 2012, não vai mais custar os R$ 100 milhões orçados inicialmente e a conta pode chegar a R$ 1,4 bilhão. "Ele não é bara...