Cidades Nº de candidatos do Enem que optam por nome social aumenta 286% O total aumentou de 102 em 2014, quando a regra começou a valer, para candidatos para 394 nesta edição

O número de alunos travestis e transexuais que optam pelo nome social no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) aumentou 286% nos últimos seis anos, segundo o Instituto Nacional de Pesquisas Educacionais (Inep), órgão do Ministério da Educação (MEC) responsável pelo exame. O total aumentou de 102 em 2014, quando a regra começou a valer, para candidatos para 394 nesta e...