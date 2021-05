Após ficar um pouco mais de dois meses com as portas fechadas, o Parque Mutirama voltou a abrir nesta sexta-feira (14) exclusivamente para familiares dos profissionais da área da saúde. De acordo com a Prefeitura de Goiânia, a ação é uma homenagem pelo reconhecimento do trabalho realizado no combate à pandemia da Covid-19.

A reabertura do parque foi decretada pelo prefeito Rogério Cruz, na última terça-feira (11). Além do Mutirama, o documento flexibilizou outras atividades, como eventos para 150 pessoas e o Zoológico de Goiânia, além de tirar as restrições de horário para o funcionamento do comércio.

Com o decreto, o Mutirama funcionará de quinta a domingo, das 10h até às 16h, podendo emitir apenas três mil bilhetes, metade da capacidade total do local. O parque também deverá seguir regras para evitar a disseminação do coronavírus, como a higienização dos brinquedos durante o dia, especialmente após o uso.

O Parque Mutirama foi fechado em fevereiro de 2020, logo no início da pandemia, e reaberto em dezembro do ano passado. Em fevereiro, cumprindo um dos decretos, o Mutirama deixou de funcionar às quartas-feiras e passou a abrir apenas de quinta a domingo com limitação mil pessoas por dia. Em 1º de março de 2021 houve um novo fechamento.