Cidades Mutirama terá programação especial no Dia das Crianças A programação contará com entrega de brinquedos, pipoca, algodão doce, pula-pula, distribuição de livros, contação de histórias, brincadeiras e jogos, além das 19 atrações do parque em operação

O Parque Mutirama estará aberto e com entrada gratuita no feriado de Nossa Senhora, terça-feira (12) Aparecida e , quando também é celebrado o Dia das Crianças. A programação contará com entrega de brinquedos, pipoca, algodão doce, pula-pula, distribuição de livros, contação de histórias, brincadeiras e jogos, além das 19 atrações do parque em operação, como: ...