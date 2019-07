Cidades Mutirão reúne 510 em Goiânia para tratar de desafios da comunicação Evento realizado pela primeira vez no Centro-Oeste trouxe mais de 30 palestrantes a capital. Organização afirmou que expectativas foram superadas

A 11ª edição do Mutirão Brasileiro de Comunicação (Muticom), que teve início na última quinta-feira (18) e termina neste domingo (21), trouxe à Goiânia palestras com grandes nomes do jornalismo brasileiro. O tema deste ano é “Comunicação, Democracia e Responsabilidade Social”. Promovido pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) esta é a primeira vez que o event...