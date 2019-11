Cidades Mutirão oftalmológico oferece atendimento gratuito neste sábado (23) em Goiânia Ação é voltada para conscientização do diabetes, oferecendo informações sobre a doença

O 4º Mutirão Oftalmológico do Paciente Diabético será realizado neste sábado (23), na Fundação Banco de Olhos de Goiás, em Goiânia. A ação vai oferecer atendimento gratuito à população com a realização de exames e distribuição de material educativo sobre o diabetes. Além disso, o evento conta com atendimento em exames especializados, como o de fundo de olho, e avaliação c...