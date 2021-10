Cidades Museu da Selfie é inaugurado em São Paulo com 27 cenários 'instagramáveis' O museu ainda conta com um espaço com informações e curiosidades sobre a história da fotografia, com foco na selfie. Lá, será possível ver as selfies mais famosas e engraçada

A cidade de São Paulo passará a contar, a partir deste sábado (9), com um lugar exclusivo para as pessoas fazerem as famosas selfies (foto tirada pela própria pessoa como um autorretrato). Trata-se do "Museu da Selfie", que ficará, a princípio de maneira fixa, no piso térreo do shopping West Plaza, na Água Branca (zona oeste da capital paulista). O local conta com 27...