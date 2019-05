Cidades Museu da Língua Portuguesa deve ser reaberto em 2020 O museu está fechado para reconstrução desde que foi atingido por um incêndio, em dezembro de 2015

O Museu da Língua Portuguesa deve ser reaberto no primeiro semestre do próximo ano, disse hoje (6) o secretário de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo, Sérgio Sá Leitão. O museu está fechado para reconstrução desde que foi atingido por um incêndio, em dezembro de 2015 . A data exata para a reabertura do museu será anunciada em outubro. Sá Leitão...