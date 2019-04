Vida Urbana Muro de casa na Vila Morais desaba após forte chuva em Goiânia Agentes da Defesa Civil estão no local, que não precisou ser interditado

Atualizada às 9h50. Um muro do fundo de uma casa na Rua 4, na Vila Morais, em Goiânia, desabou após a forte chuva que caiu nesta segunda-feira (8). Agentes da Defesa Civil estão no local que não precisou ser interditado. O vizinho do fundo irá arcar com as despesas para reconstrução do muro. Em seguida, os agentes irão monitorar a Vila Itatiaia e uma área no Seto...