Cidades Murilo Rosa desabafa sobre tio que morreu de Covid-19 em Goiânia O ator reclama de pessoas que viveram o carnaval loucamente durante a pandemia. "Vocês são uma vergonha", diz.

O ator Murilo Rosa publicou um desabafo em sua página do instagram neste domingo (28). Ele conta que recebeu uma ligação do tio Alípio, no último sábado, com a notícia de que seu outro tio, Netinho, irmão da sua tia Sônia, tinha sido internado em Goiânia, na UTI, com Covid-19. No decorrer do vídeo, Murilo explica que iniciou uma corrida para ajudar Netinho. Fez li...