Os municípios goianos registram 1.502 novas infecções por Covid-19 e 33 mortes em decorrência do vírus nas últimas 24 horas. As informações constam no boletim epidemiológico divulgado nesta segunda-feira (5) pela Secretaria de Estado da Saúde de Goiás (SES-GO).

Ao todo, o Estado confirmou 684.355 contaminações e 19.438 óbitos desde o surgimento do primeiro registro da doença. A taxa de letalidade é de 2,85%.

Ainda existem 500.102 casos e 355 óbitos suspeitos que estão em investigação.

Vacinação

Levantamento realizado pela SES-GO apurou que, referente à primeira dose, foram aplicadas 2.376.875 vacinas contra a Covid-19 em todo o Estado. Em relação à segunda dose, foram vacinadas 767.144 pessoas. Esses dados são preliminares e coletados no site Localiza SUS do Ministério da Saúde.

Em relação às vacinas, o Estado de Goiás já recebeu 4.301.100 doses de imunizantes, sendo 1.508.580 da Coronavac, 2.280.220 da AstraZeneca, 462.150 da Pfizer e 148.900 da Janssen.