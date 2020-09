Cidades Municípios goianos registram chuvisqueiros na manhã desta segunda-feira (21) Chuvas leves caíram em Itumbiara, Rio Verde e Bela Vista de Goiás

Após mais de cem dias de estiagem e de altas temperaturas, alguns municípios goianos registraram chuvas leves na manhã desta segunda-feira (21). Chuvisqueiros foram registrados em Itumbiara, Rio Verde e Bela Vista de Goiás. No domingo (20), uma chuva leve caiu em Gameleira de Goiás, próximo de Anápolis, no Centro do Estado. Também choveu em Lagoa Santa, Sudoeste do estado.&nb...