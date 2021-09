Cidades Municípios goianos registram chuvas acompanhadas de ventania nesta quinta-feira (23) Morador gravou um vídeo que mostra a geladeira sendo carregada pela força do vento em Novo Brasil, na região Central de Goiás; veja

Os municípios goianos experimentaram nesta quinta-feira (23) um pouco da chuva que está prevista para quase todas as regiões do Estado nos próximos dias. O avanço de uma frente fria vinda do Sudeste do Brasil combinada com o transporte de umidade do Norte propicia o aumento de nebulosidade sobre o Goiás e, com isso, pancadas de chuvas isoladas em algumas regiões. Em Novo B...