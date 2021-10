Cidades Municípios goianos recebem carreatas em comemoração ao Dia Mundial do Idoso Ação tem como objetivo chamar a atenção da sociedade para a necessidade de proteção com a pessoa idosa

Neste sábado (2), as ruas de Goiânia, Anápolis e Itumbiara vão ser tomadas por carreatas em comemoração ao Dia Nacional e Internacional da Pessoa Idosa. Em Jataí, o movimento está programado para o dia 9 de outubro. O objetivo é chamar a atenção da sociedade para a necessidade de proteção com a pessoa idosa. A iniciativa é realizada pelo trabalho social Vida Plena do S...